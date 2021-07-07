شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخب شابات الطائرة إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 9 و حتى 18 يوليوالجارى ببلجيكا وهولندا .

غادرت البعثة إلى بلجيكا فجر اليوم ، حيث ترأس البعثة نادية رشوان عضو مجلس اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة .

كشف أيمن غزلان عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن تغيير مجموعة شابات الطائرة فى بطولة العالم وقال غزلان إن مجموعة مصر أصبحت تضم إيطاليا بيلاروسيا و معهم بشكل نهائى بدلا من روسيا التى لم تتمكن الحضور بسبب حظر السفر بشأن فيروس كورونا.

وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات التى تضم كلا من :

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل