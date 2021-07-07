شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحذر نجوم الأهلى من تكرار سيناريو موقعة ذئاب الجبل بالدور الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى تحذير شديد اللهجة لنجوم المارد الاحمر من تكرار سيناريو موقعة المقاولون العرب بالدور الاول قبل مواجهة الفريقين غداً، وطالب موسيمانى لاعبيه بالتركيز من الدقيقة الاولى وحتى الأخيرة للخروج بالثلاث نقاط ،لاسيما أن مباراة الاهلى مع ذئاب الجبل بالدور الاول لدوري هذا الموسم شهدت تقدم المقاولون العرب بهدفين فى شباك على لطفى حارس المارد الاحمر قبل أن ينتفض الأهلى ويسجل ثلاثة أهداف ويخطف نقاط أصعب مباراة.

ويكثف موسيمانى من محاضراته النظرية مع نجوم الاهلى لتحفيزهم على تخطى هذه المرحلة الصعبة من عمر الدوري لاسيما قبل السفر للمغرب لخوض نهائى دوري الابطال الافريقى فى 17 يوليو الجارى أمام كايزر تشفيز بطل جنوب افريقيا.

ويدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم ، الخميس، معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غداً ، الخميس، بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري ، ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم.

وطالب الجهاز الفني لاعبي الفريق بمواصلة الإنتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم فى الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.