شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة لبيب فى 45 يوما.. تجديد عقود 3 لاعبين فى القدم وبطولات يد وسلة واستقرار إدارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد اليوم مرور 45 يوما على تعيين اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب، والتى جاءت خلفا للجنة اللواء عماد عبد العزيز، وتم تعيين اللجنة الحالية يوم 22 مايو الماضى، وشهدت تلك الفترة العديد من الخطوات والقرارات المهمة والتى ساهمت بكل قوة فى فرض مزيد من الاستقرار داخل نادي الزمالك.

كرة القدم

نجحت لجنة حسين لبيب فى سداد جزء من المستحقات المتأخرة للاعبين وكذلك التجديد لثلاثة لاعبين من الأعمدة الرئيسية للفريق وهم محمود الونش وأحمد سيد زيزو وسيف الجزيرى، بخلاف اقتراب اللجنة من التجديد للرباعى أشرف بن شرقي وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمد أبو جبل.

كرة اليد

نجحت اللجنة في الحفاظ على معظم نجوم الفريق الذين حصدوا البطولات للزمالك خلال الفترة الماضية بخلاف سداد المستحقات المتأخرة لهم، كما تم تدعيم صفوف الفريق بلاعبين مميزين في مقدمتهم سيف الدرع ومودي ومن قبلهم التعاقد مع الاسباني أوليفر روي لتدريب الفريق قادما من برشلونة الإسباني.

كرة السلة

نجحت اللجنة في توفير مستحقات لاعبي السلة المتأخرة وذلك قبل بطولة افريقيا مما ساهم في حصول الفريق علي لقبها وهي البطولة الاولي في التاريخ التي تكون تحت رعاية الـ NBA، كما حصل الزمالك علي بطولة السوبر هذا الموسم بعد منافسة شرسة مع الاتحاد السكندري والأهلي ليعود فريق السلة إلى سابق امجاده وتألقه في عصره الذهبي الجديد.

الاستقرار الإداري

نجحت لجنة لبيب في فرض مزيد من الاستقرار الإداري داخل الزمالك ما بين الموظفين والعمال والإدارات المختلفة، فلم تعد تظهر المشاكل والأزمات التي كانت تعكر صفو الزمالك وجماهيره خلال الفترات الماضية، ليكون الزمالك على بداية الطريق الصحيح مع لجنة حسين لبيب بعد 45 يوما من توليهم المهمة.