شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف حقيقة اصطحاب طبيب المنتخب الأول إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاولمبى، حقيقة الانباء التى ترددت خلال الساعات الماضية حول اصطحاب الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول مع بعثة المنتخب الأولمبى إلى طوكيو استعدادا للمشاركة فى الأولمبياد.

وقال غريب لـ"الخليج 365"، إنه وضع إسم الدكتور محمد أبو العلا ضمن القائمة الأولية تحسبا لأى ظروف طارئة قد تبعد الدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأولمبى عن السفر، وهو أمر متعارف عليه وفقا للائحة الأولمبياد لأنه لن يسمح بتواجد أى فرد فى البعثة دون أن يكون تم قيده فى القائمة الأولية، لذا تم وضع إسم الدكتور محمد أبو العلا فى القائمة كإجراء احترازى فقط، ولكن الدكتور أيمن زين سيرافق البعثة إلى طوكيو.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.