شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. باسم مرسى يحكى دور باتشيكو فى تألقه مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم تتمثل في باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق والمقاصة الحالى، حيث كان باسم مرسى المهاجم الثانى فى الزمالك وقت التعاقد معه فى بداية موسم 2015، وكان وقتها خالد قمر هو مهاجم الزمالك الأول.

باسم مرسى أكد فى تصريحات تليفزيونية سابقة أن البرتغالى باتشيكو المدير الفنى السابق للزمالك هو أول من قام بتدريبه في الزمالك وقال مرسى: فى أول مباراة ودية مع باتشيكو سجلت هدف عجبه جدًا، وكنت سعيد لكلامه عنى بشكل جيد".

وأضاف مرسى "أول مباراة كانت أمام سموحة ولم أبدأ المباراة وسجلت هدف فى آخر 3 دقائق بعدما شاركت بديلًا، وبعد المباراة قال لى إننى سأشارك بشكل كبير الفترة المقبلة".

واستطرد باسم مرسى : المباراة التى تليها كانت مباراة حرس الحدود ولم أشارك نهائيا وهو ما أحزننى لأن هذه المباراة كانت سبب استبعادى من معسكر المنتخب الوطنى، وبعد ذلك ذهبنا لمعسكر فى الجونة لمدة 15 يومًا وكان باين إنى متضايق جدًا، كلمنى وقال لى اعتبر هذا المعسكر فترة إعداد لك وأنا أريد أن أشعر بأنك تريد أن تلعب".

وأضاف باسم مرسى: "تدربت بشكل جيد فى المعسكر وكان مبسوط بيا، بعدها كان فى مباراة أمام الاتحاد السكندرى وصنعت هدف لمؤمن زكريا، وبعدها لعبنا مباراة مع الرجاء فى إسكندرية ولعبت أساسى، وقال لى وقتها أنت من أحسن المهاجمين الذين دربتهم، وفعلا سجلت هدفين فى هذه المباراة، وبعد المباراة كان سعيد بيا جدًا وتنبأ أننى سأكون من أحسن اللاعبين فى الموسم"، مضيفًا: "بعد المباراة أصبحت أساسيًا ووضعنى فى كل حاجة ضربات الجزاء والفاولات وكل حاجة، وبعدها حصلت مشاكل وقرر يمشى، كلنا ذهبنا للفندق وطلبنا منه أن يستمر ووعدنا بأنه سيستكمل، بعدها كلمنى وقال لى إنه يحب الزمالك وإننى سأكمل مع أى مدرب ووقتها شعرت بأنه سيرحل وحصل وكنت حزين جدًا لرحيله".