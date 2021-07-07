شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الإنتاج الحربى يعسكر لبيراميدز.. واستبعاد حميد ماو ومحمد طلعت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الاربعاء فريق الانتاج الحربى بقيادة أحمد كشرى استعداداته لمواجهة بيراميدز المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الاهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، ومن المقرر أن يخوض الانتاج مرانه الاخير على ملعبه ثم يعلن أحمد كشرى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويفتقد الانتاج الحربى فى مواجهة بيراميدز لجهود لاعبه حميد ماو بعد حصوله على الانذار الثالث فى مواجهة الجونة، فيما سوف يغيب محمد طلعت مهاجم الانتاج الحربى عن المباراة كعقوبة من الجهاز الفنى للفريق بعد اعتراضه على استبداله فى المباراة الاخيرة مما دفع أحمد كشرى لتغريمه 50 ألف جنيه وتدريبه منفرداً واستبعاده من مواجهة بيراميدز.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 3 مواجهات وتعادل فى 9 لقاءات وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 48 هدفاً ومازال لديه مباراتين مؤجلتين .

وتعادل الإنتاج الحربى مع الجونة بهدف لكل فريق فى الظهور الأخير بمسابقة الدورى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى، ويعكف الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على دراسة مباريات فريق بيراميدز تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته غداً الخميس ضمن خطة التمسك بالأمل الأخير للبقاء بين الكبار فى الدورى الممتاز وتوديع شبح الهبوط.