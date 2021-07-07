شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدرس إشراك لطفي أساسيا أمام المقاولون بدلا من الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني الدفع بحارس الفريق على لطفي أساسيا في مباراة فريقه ضد المقاولون العرب غدا الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري ، بدلا من محمد الشناوي الحارس الأساسي.

تأتي رغبة موسيماني في الدفع بعلى لطفي من أجل تجهيزه لحراسة عرين الفريق الأحمر بعد الانتهاء من مباراة نهائي إفريقيا ضد كايزر تشيفز يوم 17 يوليو الجاري، بسبب انضمام الشناوي للمشاركة رفقة المنتخب الأولمبي خلال مشاركته في أولمبياد طوكيو.

ويتوقف قرار موسيماني بشأن الاعتماد على لطفي في حراسة عرين الأهلي على حالته الطبية بعدما اشتكى اللاعب من الإصابة في مران الأمس ولم يتحدد موقفه من المشاركة أساسيا إذا ما كان جاهزا طبيا أو البقاء على الدكة ومشاركة الشناوي أو استبعاده من قائمة المباراة نهائيا.

وحرص موسيماني على منح الفرصة لعلي لطفي للمشاركة في الشوط الثاني من مباراة سموحة الماضية بعد اطمأن على النتيجة عقب انتهاء الشوط الأول بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، من أجل تجهيزه لحراسة عرين الأهلي بعد الانتهاء من نهائي إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى، وسجل رباعية الأهلى، حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثانى.