شكرا لقرائتكم خبر عن حسن فريد يعلن خوض انتخابات الترسانة القادمة رسمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسن فريد رئيس نادى الأسبق ونائب رئيس أتحاد الكرة السابق عن خوضه انتخابات قلعة الشواكيش القادمة على مقعد الرئيس.

وأكد حسن فريد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" انه تلقى اتصالات كثيرة من رموز نادى الترسانة تطالبه بخوض أنتخابات الشواكيش المقبلة من أجل تعديل أوضاع القلعة الزرقاء كروياً ، وكذا فى باقى الألعاب المختلفة وخدمات أخرى لاعضاء النادى .

وأضاف رئيس الشواكيش الأسبق أن التقى بعض الأسماء التي ستنضم لقائمته وعلى راسهم سيد جوهر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب السابق وأحد رموز الترسانة ونائب الرئيس لعدة دورات سابق مع شخصيات أخرى ستكون ضمن قائمته وجارى ترتيب الأوراق أستعدادا للانتخابات .

وتولى حسن فريد رئاسة الترسانة عدة دورات تجاوزت الـ 25 عاما ونائبا لرئيس اتحاد الكرة قبل أن يفكر في العودة لخوض انتخابات الترسانة مرة أخرى.