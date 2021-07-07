مصدر يكشف لمصراوي.. مَن الأقرب لحراسة عرين الأهلي أمام المقاولون؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على مشاركة محمد الشناوي أمام المقاولون العرب في المقرر لها مساء غدٍ الخميس.

مصدر كشف لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن قرار موسيماني جاء بعد إصابة علي لطفي في مران الفريق أمس الثلاثاء، حيث يشير التشخيص المبدئي إلى إصابته بشد في العضلة الضامة.

وأضاف المصدر، أن موسيماني اتفق مع الشناوي في وقت سابق على إعفائه من مباراة المقاولون العرب لمنحه المزيد من الراحة إلا أن هذا القرار تغير بسبب إصابة علي لطفي.

وأشار المصدر، أن كان هناك اتجاه لمشاركة مصطفى شوبير في مباراة المقاولون العرب، لكن الجهاز الفني استقر على الاعتماد على الشناوي.

وكان موسيماني قرر الاعتماد على خدمات علي لطفي في مباراة سموحة الأخيرة والتي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة (4-0) حيث لعب بديلاً في الشوط الثاني بدلاً من محمد الشناوي.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي أمام المقاولون العرب، غدًا الخميس، ضمن حسابات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ26 بمسابقة دوري we المصري.