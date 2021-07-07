تقارير: راموس يصل باريس تمهيدا لانتقاله إلى سان جيرمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت تقارير فرنسية، اليوم الأربعاء، وصول سيرجيو راموس قائد ريال مدريد السابق إلى باريس، تمهيدًا لانتقاله إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتهى عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية شهر يونيو الماضي، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه الإسباني على التجديد ليرحل رسميا ويصبح لاعب حر.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "le 10 sport"، فإن راموس وصل باريس صباح اليوم، للخضوع للكشف الطبي ثم التوقيع على عقد مع باريس سان جيرمان لمدة موسمين.

من جانبها قالت صحيفة "Le Parisien"، فإن راموس تواجد في باريس رفقة زوجته بيلار وأطفاله وكان في استقباله وفد من مسؤولي النادي الباريسي.، مضيفة أن إضفاء الطابع الرسمي على صفقة راموس وباريس بات وشيكا.

صفقة راموس إلى باريس ستكون الثالثة للنادي الباريسي الذي سبق وأتم تعاقده مع جورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمي.

جدير بالذكر أن راموس حقق 22 بطولة مع النادي الملكي، بواقع 5 بطولات دوري إسباني، 4 دوري أبطال أوروبا، 4 كؤوس سوبر إسباني، 4 كأس العالم للأندية، 3 كأس السوبر الأوروبي، لقبي كأس ملك إسبانيا.