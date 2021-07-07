وائل جمعة ضيف برنامج البيت الكبير على قناة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



يواصل برنامج البيت الكبير الذى يقدمه الاعلامى إسلام الشاطر على شاشة قناة النادى الأهلى، سلسلة اللقاءات الحصرية والمميزة، ويستضيف البرنامج فى حلقة اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساء النجم الكبير وائل جمعة صخرة دفاع النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.

وتدور الحلقة حول دور النادى الأهلى فى بناء شخصية اللاعبين وتوفير الأجواء الإحترافية التى تقوم على سياسة الثواب والعقاب ودورها القوى فى تحقيق الجيل الذهبى للنادى الأهلى العديد من البطولات المحلية والقارية، وترسيخ ثقافة الفوز لدى اللاعبين مع الحفاظ على مبادىء القلعة الحمراء.

ويتطرق الصخرة وائل جمعة أيضا للحديث عن ذكرياته داخل القلعة الحمراء منذ قدومه من غزل المحلة وأسباب تفضيله اللعب للنادى الأهلى بعد حصوله على لقب أفضل لاعب فى بطولة كأس العالم العسكرية 2001، ومسيرته مع الفريق والبطولات التى حققها سواء مع الأهلى أو منتخب مصر وتجربة احترافه القصيرة فى السيلية القطرى، وكيف اتجه إلى العمل بالتحليل الكروى بعد الاعتزال فى 20 فبراير 2014 وسر "النيو لوك" الأخير الذى يظهر به فى الاستوديوهات التحليلية.

ويعد الصخرة وائل جمعة أحد أهم المدافعين في تاريخ الكرة المصرية، بعد مسيرة حافلة مع الأهلي والمنتخب الوطني الأول، حصد خلالها مع الأهلي، الدوري المصري 8 مرات، وكأس مصر 3 مرات، ودوري أبطال أفريقيا 6 مرات، أعوام 2001 - 2005 - 2006 - 2008 - 2012 -2013، وكأس السوبر الأفريقية، 6 مرات، وكأس السوبر المصرية (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008-2010-2012)، برونزية كأس العالم للأندية باليابان (2006).

وتوج وائل جمعة، مع منتخب مصر، بكأس الأمم الأفريقية أعوام (2006 - 2008 – 2010)، بالإضافة إلى كأس العالم العسكرية عام 2001.