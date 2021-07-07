عقبة تقف أمام الزمالك لحسم صفقة هداف الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي الزمالك قرر التوقف في مفاوضاته مع هداف الرجاء البيضاوي بن مالانجو خلال الفترة الحالية بسبب الأمور المادية.

وبحسب صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن نادي الزمالك مصمم على التعاقد مع الهداف الكونغولي مما أدى إلى التواصل مع وكيل أعمال اللاعب للاستفسار عن مطالب الرجاء.

وأوضحت الصحيفة المغربية، أن وكيل مالانجو أبلغ مسئولي الزمالك بضرورة دفع مقابل مادي يقدر بأربعة ملايين دولار للرجاء.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المقابل المادي جعل نادي الزمالك يقرر التوقف في المفاوضات.

وأفادت صحيفة "المنتخب"، أن نادي الرجاء لن يتخلى عن خدمات بن مالانجو إلا في حال الحصول على عرض مادي مغري.

ويتصدر صاحب الـ27 عامًا ترتيب هدافي مسابقة الدوري المغربي برصيد 14 هدفًا بالتساوي مع أيوب الكعبي مهاجم الوداد البيضاوي.

جدير بالذكر أن بن مالانجو يمتلك عقدًا مع الرجاء حتى صيف عام 2022.