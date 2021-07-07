حارس كايزر تشيفز لمصراوي: سنتوج بدوري الأبطال.. واحتجنا 50 عامًا للوصول للنهائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد النيجيري دانيال أكبيي حارس مرمى نادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، أن فريقه بات على مقربة من تحقيق حلمه بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، عندما يلتقي مع الأهلي يوم 17 يوليو الجاري.

وأشار أكيبي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن حلمه الأكبر كان المشاركة في اللقاء النهائي لدوري الأبطال والتتويج به، لافتًا إلى أن الوقت قد حان لإسعاد جماهير كايزر تشيفز بعد صبرها الطويل حتى الوصول لهذه المرحلة.

وقال أكيبي: "التواجد في نهائي دوري الأبطال والفوز به هو أكبر حلم بالنسبة لي في مسيرتي، كل لاعب في أفريقيا يريد أن يكون في هذه المرحلة، لذا فهو حقًا حلم كبير، لا استطيع وصفه".

وأكمل: "أتطلع ليوم 17 يوليو وأعتقد أنني سأحقق حلمي، آمل أن نتوج باللقب في النهاية، تواجدنا في النهائي تقدمًا هائلًا لدوري جنوب أفريقيا، من قبل رفع صنداونز مستوى الأحلام وتوج بدوري الأبطال، والآن نحن في الطريق".

وأضاف: "إنها لحظة رائعة لكل مواطن في جنوب أفريقيا أن يرى كايزر تشيفز في النهائي، الجميع ينتظر يوم 17 يوليو ورؤيتنا نحقق اللقب ونعود بالكأس إلى هنا".

وأردف: "مضى أكثر من نصف قرن لكي نصل إلى هذه المرحلة، ولذلك نحن متحمسون، قمنا بالكثير من العمل على مر السنين، وكل لاعب بذل قصارى جهده لكل نصبح في نهائي دوري الأبطال".

وأوضح: "علينا أن نعيد الابتسامة مرة أخرى إلى المشجعين الذين تحلوا بالصبر في السنوات الماضية، لقدد كافحنا لنصل إلى هنا، ونحن على وشك كتابة التاريخ، أنا واثق أن كل فرد في الفريق يركز على النهائي فقط".

واستطرد: "لعبت بالفعل مع العديد من الفرق من قبل ولكننا كنا نخرج من دور المجموعات، لكن مع العمل الجاد أصبحت في النهائي، أنا ممتن لهذه اللحظة الكبيرة، الحلم أصبح حقيقة بالنسبة لي".

واختتم: "جماهيرنا تشتاق للفوز بدوري الأبطال، ونحن أصبحنا على مقربة من تحقيق الحلم، كل ما أتمناه هو الإيمان بقدرتنا على الفوز، لقد حان الوقت لوضع الابتسامة على وجوههم والحضور بالكأس إليهم".