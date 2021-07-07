رئيس الحزم السعودي يرد على حقيقة مفاوضات أوباما والشحات

رد رئيس نادي الحزم السعودي عبدالله المقحم، على حقيقة طلب ناديه التعاقد مع صانع ألعاب الزمالك يوسف أوباما وجناح الأهلي حسين الشحات، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وأكد وكيل اللاعبين نادر شوقي، في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، رغبة أحد الأندية السعودي في التعاقد مع يوسف أوباما وحسين الشحات، لكن تم تأجيل ملف التعاقدات لبعد خوض الاهلي نهائي دوري أبطال أفريقيا، كما رفض الإفصاح عن اسم النادي.

من جهته أشار حازم فتوح وكيل أعمال أوباما، في تصريحات صحفية، إلى رغبة نادي الحزم في استعارة موكله خلال الموسم المُقبل، لكن الأخير ترك كافة الأمور الخاصة بالعرض السعودي في يد مسؤولي نادي الزمالك لتحديد موقفه.

وأوضح حارس الأهلي ومنتخب مصر السابق الإعلامي بقنوات أون تايم سبورت أحمد شوبير، أنه تواصل مع رئيس نادي الحزم السعودي عبدالله المقحم، الذي نفى وجود أي مفاوضات شفهية أو رسمية سواء مع أوباما أو الشحات.

ونجح نادي الحزم بجوار الفيحاء والطائي السعودي، في الصعود لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الماضي، وتستعد للمشاركة في الموسم الجديد بإبرام أكثر من صفقة.