الامارات | نيمار وميسي في "النهائي الحلم".. تعرّف على موعد المباراة التاريخية وتوقيتها

شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار وميسي في "النهائي الحلم".. تعرّف على موعد المباراة التاريخية وتوقيتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب منتخب الأرجنتين بقيادة النجم ليونيل ميسي موعدا ناريا مع البرازيل المضيفة في النهائي الحلم ضمن ختام بطولة كوبا أميركا لمنتخبات أميركا اللاتينية، والتي حدد لها فجر الأحد المقبل. وكانت البرازيل فازت على بيرو بهدف لصفر في مباراة صعبة للغاية، وتمنى بعدها النجم البرازيلي نيمار ملاقاة الارجنتين وميسي في النهائي، وهو ما تحقق له، بعد فوز الارجنتين فجر اليوم على كولومبيا في نصف النهائي الثاني بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

وتقام المباراة في استاد ماراكانا التاريخي في مدينة ريو دي جانيرو، الساعة الرابعة صباح في فجر يوم الاحد بتوقيت الإمارات (الساعة الثانية عشر ليلا بتوقيت غرينيتش).

وشهدت مباراة الارجنتين وكولومبيا، دراما حتى اللحظات الاخيرة، وصدّ الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس ثلاث ركلات ترجيحية أمام كولومبيا وقاد بلاده في برازيليا للحاق بالبرازيل إلى النهائي. وبعد التعادل 1-1، فازت الأرجنتين 3-2 بركلات الترجيح، لتفرض موقعة منتظرة مع البرازيل، وتبلغ النهائي الخامس في آخر سبع نسخ. وكانت البرازيل حجزت البطاقة الأولى في النهائي بفوزها على البيرو 1-صفر الاثنين.

وسيشهد النهائي مبارزة من العيار الثقيل بين الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله السابق في برشلونة المهاجم نيمار. وكانت البرازيل قد تغلبت على الأرجنتين 2-صفر في نصف نهائي النسخة الأخيرة عام 2019، عندما غاب نيمار عن بلاده بسبب الاصابة، في طريقها إلى احراز اللقب التاسع في تاريخها. وبالنسبة لميسي البالغ 34 عاما، قد تكون الفرصة الأخيرة لاحراز أول ألقابه الكبرى مع "ألبي سيليستي"، برغم انجازاته الرائعة مع برشلونة واحرازه جائزة أفضل لاعب في العالم ست مرات. وخسر ميسي حتى الآن نهائي كوبا أميركا ثلاث مرات بالإضافة إلى نهائي كأس العالم عام 2014.

وسرق الحارس مارتينيس الأنظار من ميسي الذي كان نجم بلاده حتى الآن في النهائيات الحالية التي يتصدر ترتيب هدافيها مع 4 محاولات ناجحة. لكن ميسي بكّر في صناعة تمريرة حاسمة لزميله لاوتارو مارتينيس الذي افتتح التسجيل من مسافة قريبة في الدقيقة السابعة. وفي الدقيقة 61، عادل لويس دياس لكولومبيا، عندما انسل وراء الدفاع وسدد من زاوية ضيقة إلى يسار مارتينيس. وفي ركلات الترجيح، جلبت الزاوية اليسرى الحظ لمارتينيس، فصد ثلاث ركلات للمدافعين دافينسون سانشيس، ييري مينا ولاعب الوسط إدوين كاردونا.

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