شكرا لقرائتكم خبر عن المحامى الإنجليزى يطمئن الأهلى على مستحقات صفقة رمضان صبحى لدى ستوك سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن المحامى الإنجليز طمأن مسئولى القلعة الحمراء بشأن مستحقاتهم المتأخرة من صفقة انتقال رمضان صبحى لاعب الفريق الأحمر السابق وبيراميدز الحالى إلى ستوك سيتى فى عام 2016، والتى تأخر النادى الإنجليزى عن دفعها بسبب أزمة الأهلى مع شركة مسك.

وتأخر ستوك سيتى فى دفع المبلغ المتبقى من صفقة بيع رمضان صبحى والبالغ 2.5 مليون دولار بناء على طلب مسئولى القلعة الحمراء الذى أبلغوا النادى الإنجليزى بعدم إرسال المبلغ لحين الانتهاء من أزمة قضية شركة مسك، والذى حصل على حكم سابق بتوقيع غرامة مالية كبيرة على الأهلي قبل أن ينجح مسئولي الأهلي في الحصول على حكم في هذه القضية لصالحهم.

وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن المحامي الإنجليزي أبلغ إدارة الأهلي بأن موقف النادي سليم بشأن استرداد القيمة المتبقية من صفقة بيع رمضان صبحي بعدما تأخر نادي ستوك سيتي في إرسال القيمة المتبقية من ثمن الصفقة.

وشدد المصدر على أن الأهلي قدم المستندات التي تدعم موقفه في حصوله على حكم بوقف القرار الصادر لشركة مسك ومنعها من الحجز على أرصدة القلعة الحمراء الخارجية، واقترب من الحصول على المبالغ المستحقة له من عائد بيع لاعب بيراميدز الحالي إلى النادي الإنجليزي في صيف 2016.