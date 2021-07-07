شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يستعيد فوافى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق المقاصة جهود المدغشقرى باولن فوافى لاعب الفريق الفيومى فى مباراته القادمة ضد الأهلى، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدورى العام.

جدير بالذكر أن فوافى غاب عن قائمة المقاصة فى مواجهة وادى دجلة الأخيرة بالدورى بسبب حصوله على الإنذار الثالث، قبل أن ينتهى الإيقاف ويكون جاهزا لتدعيم صفوف فريقه في مباراته القادمة ضد الأهلى.

وكشف محمد عبد الجليل، المدير الفنى لفريق المقاصة، أن البعض يشن حملة عليه من الأمس بسبب تصريحاته بمطالبة لاعبيه بالحفاظ على لاعبى الأهلى من الإصابة بسبب نهائى أفريقيا، مضيفا: "ليس معنى كلامى أننى سأتهاون أمام الأهلى، ولن أفرح بالثلاث نقاط والفريق الآخر لديه إصابات ثقيلة لأن كرة القدم مصدر رزق لاعب الكرة".

وقال في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "أى مدرب أمله في الدوري الفوز على الأهلي والزمالك، وأنا هاجمت الترجي عندما ترك المباراة لمولودية الجزائر من أجل إقصاء الزمالك، وحزنت على خروج الزمالك بهذا الشكل".

وتابع: "أول ما تعلمته في الأهلي من الراحل صالح سليم الأخلاق واللعب بشرف، ولا يصح أن أبدأ مهمتي مع الفريق الفيومي بأن أطالب اللاعبين بالتهاون، وكل ما قلته أن أطالب اللاعبين بالحفاظ على زملائهم في صفوف الأهلي، ولكن البعض حرّف كلامي بأنني أطالبهم بتفويت المباراة".

وأردف: "طالبت اللاعبين بعدم اللعب بخشونة من قبل ضد ناصر ماهر لاعب الأهلي عندما كان لاعبا في صفوف الناشئين بالأهلي، لأنه كان عائدا من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، كما أنه كان من اللاعبين الواعدين، ولاعبو المقاصة رفعوا لافتة دعم للاعب، لأنني أربى لاعبينا على الأخلاق".

وأكد عبد الجليل: "أنا رجل وطني وليس عيبا أن أطالب لاعبينا بأن يحافظوا على لاعبي الفريق الأحمر، وسألعب للفوز أمام الأهلي، ولا بد أن تكون المنافسة شريفة، ولا أعلم السبب وراء هذه الاتهامات".