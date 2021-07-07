شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير مجموعة مصر فى بطولة العالم للشابات للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن غزلان عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة القائم بأعمال المدير التنفيذى عن تغيير مجموعة شابات الطائرة فى بطولة العالم المحدد لها الفترة من 9 وحتى 18 يوليو الجارى .

وقال غزلان إن مجموعة مصر أصبحت تضم إيطاليا وبيلاروسيا بشكل نهائى بدلا من روسيا التى لم تتمكن الحضور بسبب حظر السفر بشأن فيروس كورونا.

وغادرت، فجر اليوم الأربعاء، بعثة منتخب شابات الكرة الطائرة تحت 20 سنة إلى بلجيكا للمشاركة فى بطولة العالم.

وأعلن أحمد فتحى المدير الفنى للمنتخب قائمة اللاعبات التى تضم كلا من :

1- مى محمود فؤاد

2- أيه النادى

3- فريدة الحناوى

4- مريم ثابت

5- لوجين ياسر

6- أيات ياسين

7- نور إيهاب

8- ندى مرجان

9- سلمى يوسف

10- سابين حسن

11- ملك البحيرى

12- فرح العايدى

فيما أسفرت قرعة كأس العالم للناشئات تحت 18 عاما للكرة الطائرة، عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الثانية مع إيطاليا وتركيا والدومنيكان وبيرو في البطلولة التي تستضيفها المكسيك 20-29 سبتمبر المقبل.