شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحمل تكاليف سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بعد النهائى الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة تحمل تكلفة سفر رباعى النادى الأهلى الذى سيتوجه من المغرب إلى طوكيو للمشاركة فى أولمبياد طوكيو، بناء على الاتفاق الذى تم بين الجبلاية والقلعة الحمراء خلال الساعات الماضية.

وقرر اتحاد الكرة، تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى النادى الأهلى من المغرب إلى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد يوم 18 يوليو الجارى، بعد الحصول على استثناء من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية بوصول اللاعبين إلى طوكيو ودخول الفقاعة الطبية يوم 19 يوليو بدلا من 17 كما كان مقررا.

ومن المقرر أن يدخل المنتخب الأولمبى معسكره استعدادا للأولمبياد يوم الخميس، بدون لاعبى الأهلى نظرا لخوضهم مباريات الدورى بجانب الاستعداد لنهائى دورى الأبطال الأفريقى أمام كايزرتشيفز يوم 17 يوليو الجارى، على أن ينضم اثنين من سداسى الأهلى الذين وقع عليهم الاختيار للمنتخب قبل سفر البعثة الحمراء للمغرب ثم يلحق الرباعى الآخر ببعثة المنتخب الأولمبى في طوكيو يوم 18 يوليو.

ويخشى المنتخب الأولمبى من تأخر وصول رباعى الأهلى وعلى رأسهم محمد الشناوى حارس المرمى، ما يعنى غيابهم عن المباراة الأولى أمام اسبانيا يوم 22 يوليو الجارى، لذا قرر اتحاد الكرة تشكيل لجنة لحل أزمة سفر رباعى الأهلى إلى طوكيو بحيث يصل الرباعى يوم 18 يوليو الجارى.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأولمبى، قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.