شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمباراته القادمة ضد المقاولون العرب المقرر إقامتها غدا الخميس على استاد بتروسبورت والمؤجلة من الأسبوع الـ26 من عمر مسابقة الدوري المصرى الممتاز.

وحقق فريق الأهلي فوزا كاسحا على سموحة برباعية نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأحد الماضى، على استاد الإسكندرية فى الجولة الـ28 لبطولة الدورى المصرى، وسجل رباعية الأهلى، حسين الشحات، على معلول، ومحمد شريف "هدفين".

ورفع الأهلى رصيده إلى 45 نقطة جمعهم من 21 مباراة، ويصعد للمركز الثانى فيما تجمّد رصيد سموحة عند 40 نقطة، ويبقى فى المركز الرابع.

ويدخل فريق الكرة بالأهلي مساء اليوم معسكرا مغلقا استعداداً لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها التاسعة من مساء غد الخميس، باستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ26 لبطولة الدوري المصري، ويستعيد الأهلي في مباراة الغد نجمه المغربي بدر بانون الذي غاب عن لقاء سموحة الأخير للإيقاف ، ومن المتوقع أن يشهد تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب غداً عدة تغييرات فنية أبرزها عودة بدر بانون لخط الدفاع على حساب ياسر إبراهيم .

وطالب الجهاز الفني لاعبي الفريق بمواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على سموحة الأحد الماضي برباعية نظيفة في الدوري وهو الفوز الذي أكد سامي قمصان، مدرب الأهلي إن الفريق استحقه تماماً حيث قدم اللاعبون المطلوب منهم بشكل مميز، مما ساهم في الفوز بنتيجة كبيرة، بالإضافة إلى الأداء الجيد، في مرحلة مهمة من بطولة الدوري.

وأوضح أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، خاصة بعد التعادل أمام بيراميدز في الجولة الماضية، لافتًا إلى أن الفريق قدم نفس الأداء في المباراة الماضية لكن التوفيق لم يكن حليفًا له، كما أن تسجيل 3 أهداف في حوالي 5 دقائق يعكس الروح القتالية التي لعب بها الفريق خلال اللقاء.

وأضاف: اللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا أشكرهم عليه. الجهاز الفني يدرس كل التفاصيل الخاصة بالمنافسين، وكنا نعلم أن فريق سموحة يلعب على المرتدات، وظهر لاعبو الأهلي في حالة من التركيز الشديد ساهمت في الفوز بهذه النتيجة.

وأشار إلى أن الفريق حقق مكاسب عديدة، بعد أن سجل علي معلول هدفًا من ركلة جزاء مهمة، بالإضافة إلى تألق حسين الشحات وياسر إبراهيم رغم عدم مشاركتهما بشكل أساسي في الفترة الماضية.

وأكد قمصان أن الدفع بمحمود كهربا وجونيور أجايي وعلي لطفي يأتي في إطار منح الفرصة للاعبين، خاصة أن الأهلي سيفتقد لمجهودات العديد من لاعبي المنتخب الأولمبي خلال الفترة المقبلة، وهو ما يستوجب تجهيز الجميع، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني يعمل على خلق حلول عديدة في الملعب مثل استغلال العرضيات والاختراق في العمق والضربات الثابتة وغيرها من أجل الظهور بأفضل ما يمكن.