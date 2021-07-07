إيهاب جلال يناقش مع جهاز الإسماعيلى خريطة الوديات خلال فترة توقف الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يناقش إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الإسماعيلى مع جهازه المعاون خريطة الاستعداد لمواجهة بيراميدز المقبلة بالدورى والمباريات الودية التى يخوضها الدراويش خلال فترة توقف المسابقة لتجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً.

وقرر إيهاب جلال منح لاعبى الدراويش راحة لمدة خمسة أيام، على أن يعود بعدها الفريق لاستئناف تدريباته بشكل طبيعى، وجاء ذلك فى ظل فترة التوقف التى بدأت بالفعل بنهاية مباريات الجولة الثامنة والعشرين، بمواجهة الدراويش القادمة مع فريق بيراميدز فى الثانى من شهر أغسطس المقبل.

ويرى جهاز الدراويش أن اللاعبين فى حاجة لأكبر وقت من الراحة بعد المجهود الكبير الذى بذلوه طوال الفترة الماضية فى ظل تلاحم المباريات الذى عانى منه الفريق.

ويخضع أحمد كاستيلو مدافع النادى الإسماعيلى الصاعد إلى الأشعة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في نهاية مباراة الإسماعيلى والاتحاد السكندرى، وتعرض اللاعب لاصطدام قوى مع محمود رزق مدافع الفريق السكندرى.

وكان الإسماعيلى قد تعرض للخسارة أمام الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى.