شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجوم الكرة "شياكة وأناقة" بالملابس الكاجوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر ملابس "الكاجوال"، هي المفضلة لدى نجوم الرياضة وخاصة كرة القدم، خاصة وأن حياتهم تعتمد على الحركة المستمرة، التي تحتاج إلى ملابس خفيفة ومريحة تمنحهم حرية التنقل دون قيود مثل الملابس الرسمية.

وتألق نجوم الكرة في ملابس الكاجوال بألوان مبهجة، خاصة الملابس الصيفية، ولعل أبرزهم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي ومنتخب الفراعنة، والذي نشر الكثير من الصور ظهر من خلالها يرتدي ملابس كاجوال وأخرى رياضية أصبحت فيما بعد عنواناً للموضة لدى الكثير من الشباب الذين يرون في صلاح نموذج مثالي ومثل أعلى في كل شئ حتى طريقة اللبس.

كما ظهر رمضان صبحي لاعب بيراميدز بأزياء مبهجة وألوان مختلفة، وكذلك شريف إكرامي زميله بالفريق، وعدداً من نجوم الأهلي مثل أيمن أشرف ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف.

وتمتاز إطلالات الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق، وكذلك حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، بأناقتها الكبيرة، خاصة وأن الثنائي مازال يحتفظ بـ "فورمته" الرياضية منذ أن كانا لاعبين.

وتألق نجوم الزمالك في الأزياء الكاجوال وعلى رأسهم المغربي أشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأبيض وشيكابالا وطارق حامد.



ابو جبل



احمد حسن 2



احمد حسن



ايمن اشرف 2



ايمن اشرف



بن شرقي 2



بن شرقي 3



بن شرقي



حازم امام 2



حازم امام



حسام غالي 2



حسام غالي



رمضان صبحي



رمضان صبحي



شريف اكرامي



شريف اكرامي



شريف وقفشة



شيكابالا



طارق حامد



طارق حامد وكهربا



طارق حامد



قفشة



متعب وصلاح



محمد شريف



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح



محمد صلاح