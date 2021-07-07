شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مصطفى محمد وراء غيابه عن المنتخب الأولمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو المنتخب الأولمبى، أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سراى التركى يعتبر السبب الرئيسى فى غياب المهاجم الدولى عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تنطلق الشهر الجارى.

وأوضح مسئولو المنتخب أن عقد مصطفى محمد مع جالطا سراى يتضمن أن النادى قرر ضم اللاعب من أجل العودة للمشاركة فى دورى أبطال أوروبا، لذا تمسك النادى باللاعب بعد العودة للمشاركة فى البطولة حيث تتزامن مواعيد مباريات الأولمبياد مع مباريات جالطا سراى فى الدور التمهيدى فى دورى أبطال أوروبا.

وأعلن شوقى غريب، المدير الفني للمنتخب الوطنى الأولمبي، قائمة اللاعبين الـ 22 المقرر مشاركتهم فى نهائيات دورة الألعاب الأولمبية التى ستنطلق الشهر الجارى فى طوكيو.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبى هم: محمد الشناوى وأحمد حجازى ومحمود الونش.

وفيما يلى قائمة اللاعبين كاملة:

لحراسة المرمى: محمدالشناوي- محمد صبحي- محمود جاد

الدفاع: أحمد أبو الفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبد السلام- أحمد رمضان "بيكهام" - أسامة جلال-كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدى -إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحى - إبراهيم عادل- عبد الرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.