الزمالك يرد.. هل توجد عروض للاعبين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

قال محمد الأتربي نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن ناديه لديه الحق في استكمال فرجاني ساسي باقي الموسم رفقة الفريق.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال الأتربي: "قلنا كل ما لدينا في ملف فرجاني ساسي، اللاعب قال إنه سيعود بعد سفره ولم يعد، ونرى أنه من حقنا أن يستكمل الموسم".

وأضاف: "الفريق سيكمل مسيرته، إمام عاشور لاعب جيد وحل بدلاً من ساسي، سنأخذ القرار الذي يصب في مصلحة نادي الزمالك".

وتابع: "الخطوة المقبلة هيّ التجديد لأشرف بنشرقي، فهو لاعب مهم للفريق".

وعن مشكلة العقود وعدم توثيقها، أجاب: "القصة حدثت مع اللجنة السابقة التي كانت تدير النادي ولها منّا كل الاحترام والتقدير، لكن مصطفى محمد مستمر مع النادي لمدة موسمين في حالة عدم تفعيل بند بيعه لجالاتا سراي، العقد الجديد كان يمتد لما بعد الموسمين المتبقيين، اللاعب وقع على بياض، ولا أتوقع أن تحدث مشكلة واللاعب لن يتأخر".

وعما أُثير حول احتمالية تفعيل دور لمحمود سعد وحسن شحاته خلال الفترة المقبلة، أجاب: "حتى الآن هذا الكلام غير صحيح، الثنائي أعلام من نادي الزمالك".

وبسؤاله عن العروض المقدمة لأوباما، قال: "الكلام كثير، أوباما وعاشور ومحمود عبد الرحيم (جنش) جددوا عقودهم مع النادي، لم تصلنا أية عروض حتى الآن، وفي حالة وصول عروض سنناقشها مع كارتيرون (مدرب الفريق) وسنتخذ القرار المناسب".

وواصل: "أشك أن ينظر مجلس الإدارة أو لجنة الكرة لتلك العروض خلال الفترة الحالية، تلك الأمور متوقفة حتى نهاية الدوري".

وردًا عن حملة دعم النادي، علق الأتربي قائلا: "مازالت مستمرة، بعد شهر سنعلن الأعداد والمبالغ التي وصلتنا".

وعن انتخابات النادي، قال: "ستقام في موعدها، دورنا الإعداد لها وتسليم النادي لمجلس منتخب يكمل المسيرة، وبالنسبة لي قلت من أول يوم أنني لن أترشح للانتخابات".

جدير بالذكر أن فريق الكرة حصل على راحة سلبية من التدريبات لمدة 11 يومًا بعد تأجيل لقاء غزل المحلة إلى 3 أغسطس المقبل ضمن حسابات الأسبوع الـ28 من مسابقة دوري we المصري.