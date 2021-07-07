شباب المحمدية يحسم موقفه من التعاقد مع حميد أحداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف هشام آيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، أن المدير الفني للفريق محمد فاخر من سيكون صاحب القرار في التعاقد مع حميد أحداد لاعب الزمالك.

وأضاف رئيس نادي شباب المحمدية، في تصريحات عبر إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن في حال ابداء محمد فاخر التعاقد مع حميد أحداد فسندخل في مفاوضات لضمه.

وأشارت الإذاعة المغربية، إلى أن نادي شباب المحمدية حاول التعاقد مع أحداد في الموسم الماضي، إلا أن الصفقة توقفت بسبب طلب الزمالك بالحصول على مقابل مادي كبير.

وكان حميد أحداد انتقل إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادمًا من فريق الدفاع الحسني الجديدي حيث خاض اللاعب المغربي تجربة على سبيل الإعارة في الموسم الماضي مع فريق الرجاء البيضاوي.

ولعب أحداد في الموسم الحالي مع الزمالك 18 مباراة بجميع المسابقات استطاع من خلالها أن يسجل ثلاثة أهداف ويصنع هدفين.

جدير بالذكر أن أحداد يمتلك عقدًا مع الزمالك حتى صيف عام 2022.