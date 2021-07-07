ما هو التشكيل المتوقع لمباراة إنجلترا والدنمارك في نصف نهائي يورو 2020؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تلعب إنجلترا ضد الدنمارك مساء الأربعاء في ثاني لقاءات نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" على ملعب ويمبلي.



منتخب إنجلترا ضد الدنمارك سيتحصن بجماهيره في ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن من أجل التأهل لنهائي كأس أمم أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، ومواجهة المنتخب الإيطالي الأحد المقبل.

ينتظر أن يدخل جاريث ساوثجيت مدرب الأسود الثلاثة اللقاء المرتقب بتشكيل مكون من الحارس جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي لوك شو وهاري ماجواير وجون ستونز وكيلي ووكر.

وسيلعب ساوثجيت بثنائي ارتكاز، وأمامهما 3 خلف المهاجم الوحيد هاري كين، حيث سيتواجد كالفين فيليبس وديكلان رايس في الارتكاز، ثم الثلاثي جادون سانشو ورحيم سترلينج وماسون ماونت خلف كين، ضمن طريقة 4-2-3-1 التي تطبقها إنجلترا.

على الجانب الآخر، يخوض مدرب الدنمارك كاسبر هيلوجماند اللقاء بتشكيل مكون من كاسبر شمايكل في حراسة المرمى، وأمامه 3 مدافعين هم يانيك فيسترجارد وسيمون كاير وأندرياس كريستينسن.

ويلعب في الوسط رباعي مكون من يواكيم مايهلي وتوماس ديلاني وبيير إيملي هولبيرج ويانس لارسن، وفي الهجوم سيتواجد مارتن برايثوايت وكاسبر دولبيرج وميكيل دامسجارد، ضمن طريقة 3-4-3 التي قادت الدنمارك منتخب الدنمارك للمربع الذهبي.