شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يجتمع اليوم لاعتماد رئيس البعثة بالمغرب وتشكيل قطاع الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعه ظهر اليوم الأربعاء بمقر النادى في الجزيرة لمناقشة عدد من الملفات الرياضية والإدارية الخاصة بالنشاط الرياضي والأمور الإدارية، التي تحتاج للحسم في القلعة الحمراء.

ومن المقرر أن يعتمد مجلس إدارة الأهلي رئيس بعثة الفريق الأحمر التي ستتوجه للمغرب يوم 13 يوليو الجاري استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا، والتي سيتم إسنادها إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

كما يعتمد مجلس إدارة تشكيل قطاع الناشئين للفترة القادمة، في ظل اهتمام مجلس الإدارة بتطوير فرق القطاع وتوفير كل احتياجاته.

ويناقش أيضا مجلس الإدارة موقف البرتغالي ماريو بالما المدير الفني لفريق رجال السلة من الاستمرار في قيادة الفريق الأحمر أو رحيله وتعيين مدير فني جديد.

ويستعرض مجلس الأهلي العديد من الملفات الإدارية الخاصة بفروع النادي الثلاثة وكتابعة عمل الشركات التي تم تأسيسيها مؤخرا وسير العمل في فرع التجمس الخامس وأعمال التطوير في فرع مدينة نصر.