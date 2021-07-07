شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد شوقى يسجل أروع جملة تكتيكية للفراعنة فى شباك البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مباراة تاريخية للمنتخب الوطنى بالجيل الذهبى عام 2009 ببطولة كأس القارات 2009 التى أقيمت بجنوب أفريقيا، أمام منتخب البرازيل بطل أمريكا الجنوبية، سجل محمد شوقى نجم الأهلى ومنتخب مصر وقتها هدفاً لا ينسى.

بداية الهدف عند محمد أبو تريكة يمرر الكرة لشوقى، يعيدها إلى تريكة مرة أخرى، ثم يمررها عيد “بالكعب” إلى تريكة، الذى يعطيها بدوره إلى سيد معوض، الذى يمررها إلى الخلف بدلًا من إرسالها بشكل عرضى، يستقبلها محمد شوقى ويسددها على يمين جوليو سيزار حارس مرمى البرازيل.

الرائع فى هذا الهدف هو التوقيت الذى أعاد المصريون للمباراة وأحيا الأمل من جديد، ليسجل زيدان بعدها بدقيقة هدف التعادل 3-3، ولكن الفوز فى النهائية جاء دراماتيكيا على الفراعنة بركلة جزاء سددها كاكا ليعلن فوز البرازيل 4-3.