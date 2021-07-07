منتخب إيطاليا يقصي إسبانيا ويتأهل لنهائي يورو 2020

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 4-2.



مباراة إيطاليا ضد إسبانيا، التي جمعت المنتخبين على ملعب ويمبلي بلندن، في نصف نهائي يورو 2020، انتهت في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

تقدم فيديريكو كييزا لإيطاليا في الدقيقة 60، قبل أن يتعادل البديل ألفارو موراتا بعد 20 دقيقة ويعيد المباراة لنقطة الصفر، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.

وظل التعادل قائما في الأشواط الإضافية، ليضطر المنتخبان للجوء لركلات الترجيح لحسم المتأهل للنهائي، ومواجهة الفائز من مواجهة إنجلترا ضد الدنمارك، وهي الركلات التي ابتسمت لمنتخب إيطاليا.

وحافظ الآزوري على سلسلته القياسية بتجنب الهزيمة في 33 مباراة متتالية، ليصبح على بُعد خطوتين فقط من معادلة الرقم التاريخي لسلسلة اللاهزيمة، المسجل باسم البرازيل وإسبانيا.

واستطاع كييزا أن يسجل هدفين في اليورو، أكثر مما أحرزه والده إنريكو كييزا على مدار تاريخ مشاركاته في البطولة.

وتكمن المفارقة في تسجيل كييزا الأبن والأب 3 أهداف في البطولة، جاءت جميعها بالملاعب الإنجليزية.

وكان ماريو بالوتيلي اللاعب الإيطالي الوحيد الذي هز الشباك بقميص الآزوري في المربع الذهبي، وذلك عام 2012، قبل أن ينضم إليه كييزا في النسخة الحالية.

وأصبحت إيطاليا ثاني فريق في تاريخ أمم أوروبا يسجل أهدافه عبر 5 لاعبين مختلفين، نجح كل منهم في إحراز هدفين على الأقل بنسخة واحدة بعد فرنسا عام 2000.