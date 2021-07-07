ركلات الترجيح تصعد بمنتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

محمد الفلاح - الأربعاء 7 يوليه 2021

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.



وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن منتخب الأرجنتين حسم النتيجة بركلات الترجيح، بعد تألق حارس مرماه إيميليانو مارتينيز الذي تصدى لـ3 من 5 ركلات ترجيح.

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 7 عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعد تمريرة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة.

وحصل المنتخبان على فرص للفوز في مباراة عنيفة، وانتهت المواجهة بعد احتساب 46 خطأ وخروج البطاقة الصفراء 10 مرات.

وتتطلع الأرجنتين لحصد لقبها الدولي الأول منذ الفوز بكأس كوبا أمريكا في 1993. ومرة أخرى كان ميسي هو نجم منتخب بلاده حيث صنع هدفه الخامس في البطولة، إلى جانب تسجيل 4 أهداف قبل ذلك.