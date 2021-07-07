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ركلات الترجيح تصعد بمنتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 يوليه 2021

متابعات_ الخليج 365

تأهل منتخب الأرجنتين لمواجهة البرازيل في نهائي كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز على كولومبيا 3-2 بركلات الترجيح في الدور نصف النهائي.

 

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لكن منتخب الأرجنتين حسم النتيجة بركلات الترجيح، بعد تألق حارس مرماه إيميليانو مارتينيز الذي تصدى لـ3 من 5 ركلات ترجيح.

 

وتقدم منتخب الأرجنتين في الدقيقة 7 عن طريق لاوتارو مارتينيز، بعد تمريرة من البرغوث الأرجنتيني ليونيل .

 

لكن لويس دياز أدرك التعادل بعد مرور ساعة من اللعب بعد تسديدة من زاوية صعبة.

 

وحصل المنتخبان على فرص للفوز في مباراة عنيفة، وانتهت المواجهة بعد احتساب 46 خطأ وخروج البطاقة الصفراء 10 مرات.

 

وتتطلع الأرجنتين لحصد لقبها الدولي الأول منذ الفوز بكأس كوبا أمريكا في 1993. ومرة أخرى كان ميسي هو نجم منتخب بلاده حيث صنع هدفه الخامس في البطولة، إلى جانب تسجيل 4 أهداف قبل ذلك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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