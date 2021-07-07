الثانية فجرًا.. موعد مباراة نهائي كوبا أمريكا 2021 بين البرازيل والأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلى على لقب كوبا أمريكا 2021، فى المباراة النهائية التى سوف تجمعهما فى الثانية من فجر الأحد المقبل، وسيقام على ملعب "ماراكانا".

يصطدم المنتخب البرازيلى بغريمه التقليدى الأرجنتينى فى نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد نجاحهم فى تخطى منتخبى بيرو وكولومبيا، بنتيجة 1 - 0 و 3 - 2 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلى بالتعادل 1 - 1، على التوالى فى نصف النهائي.

وتأهل منتخب الأرجنتين إلى المباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا 2021، بعد تغلبه على نظيره بركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بعد نهاية الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 - 1، والتى جمعتهما فجر الأربعاء، على ملعب "نيلتون سانتوس الأولمبي"، ضمن منافسات دور نصف نهائي للبطولة التى تستضيفها البرازيل حتى يوم 11 يوليو الجاري.

أنهى منتخب الأرجنتين الشوط الأول متفوقا بهدف نظيف، سجله لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي، من تسديدة زاحفة سكنت على يمين أوسبينا الحارس الكولومبى، بعد تلقيه تمريرة من النجم ليونيل ميسي.

وفى الشوط الثانى نجح لويس دياز فى إدراك هدف التعادل لمنتخب كولومبيا فى الدقيقة 61، من مجمهود فردى رائع، قبل أن يسدد الكرة على يسار مارتينيز حارس الأرجنتين.

ونجح المنتخب الأرجنتيني فى حسم ركلات الترجيح بنتيجة 3 - 2، بفضل تألق الحارس إيمليانو مارتينيز، الذى نجح فى التصدى لثلاث ركلات ترجيح.

فى المقابل، حسم منتخب البرازيل تأهله لنهائى النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا التي يستضيفها على أراضيه، عقب فوزه على نظيره منتخب بيرو، بهدف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما فجر الثلاثاء، على ملعب "ماني جارينشا الوطني" بمدينة برازيليا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة التي تستمر حتى 11 يوليو الجاري