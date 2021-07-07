شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يجبرون موسيمانى على التفكير فى عدم ضم مهاجمين الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادي الأهلى، صرف النظر عن التعاقد مع مهاجم أجنبى صريح فى الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تألق أكثر من لاعب في هذا الموسم ى مركز المهاجم.

واقتربت إدارة الأهلى من التعاقد مع جناح أجنبى "سوبر" لتدعيم هجوم الفريق فى الموسم الجديد، ليس من ضمن الأسماء المطروحة على الساحة، وتفرض الإدارة الحمراء سرية تامة على اسم اللاعب تجنباً لدخول أندية أخرى فى المنافسة ومن ثم يرتفع سعره.

ويعد مركز المهاجم من المراكز التي كان يفكر في تدعيمها في الموسم المقبل، وذلك بعد فشل مروان محسن والكونغولى والتر بواليا في إثبات جدارتهم وتراجع معدلهم التهديفى، كما رفض موسيمانى فكرة عودة اليو بادجى لصفوف الأهلى بعدما تم إعارته للدوري التركى الموسم الحالي.

وهناك 4 لاعبين أجبروا موسيمانى على التفكير في عدم ضم مهاجم الموسم المقبل نستعرضهم في التقرير التالى.. محمد شريف

يواصل محمد شريف تألقه مع النادى الأهلى هذا الموسم بعدما نجح في تسجيل 9 أهداف في الدوري، و5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل المركز الثاني بقائمة هدافي النسخة الحالية.

أثبت صلاح محسن نجم الأهلى أحقيته فى الحصول على فرصة كبيرة للإعلان عن نفسه وأحقيته فى حجز مكان بالتشكيل الأساسى للمارد الأحمر، بعدما أصبح البديل الذهبى لبيتسو موسيمانى من دكة الأهلى على مستوى الجناح الأيمن والأيسر، وهو ما أثبته بعدما سجل ثلاثة أهداف مؤثرة للغاية فى رحلة المارد الأحمر.

انفرد أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المعار إلى سيراميكا بصدارة هدافى الدوري بـ15 هدفا حتى الآن بعد هدفه في أسوان، ليؤكد أنه قادر على قيادة هجوم الأهلى الموسم المقبل، والذى تأكد عودته إلى القلعة الحمراء بعد المستوى المميز الذى يقدمه حاليا.

يعد عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار إلى طلائع الجيش، واحدا من أبرز اللاعبين المتألقين هذا الموسم، مما جعله مطلوبا في بيرامديز والزمالك، خاصة فى ظل الأداء والمستوى المميز الذى يقدمه اللاعب مع طلائع الجيش، ونجاحه فى تسجيل 11 أهداف وصناعة 5 أهداف حتى الآن.

وينتظر عمرو جمال قرار موسيمانى سواء بعودته إلى القلعة الحمراء وتدعيم الهجوم، أو رحيله بشكل نهائي والانتقال إلى أحد الأندية التي تريد التعاقد معه.