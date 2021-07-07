شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقرر تأجيل حسم ملف "خارطة طريق" اللاعبين الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل حسم ملف اللاعبين الأجانب في الفريق خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن عدة أمور خاصة باللاعبين الأجانب المتواجدين في قائمة الفريق حالياً ، حيث يضم الأهلي خمسة أجانب ، هم ، النيجيري جونيور أجاي ، التونسي على معلول ، المالي آليو ديانج ، الكونغولي والتر بواليا والمغربي بدر بانون.

وقال مصدر في الأهلي أن الجهاز الفني قرر بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة في الاهلي تأجيل حسم ملف الأجانب لاسيما وأن إمكانية رحيل آليو ديانج للإحتراف الخارجي قد يكون لها دور مهم في إعادة ترتيب الأوراق بشأن اللاعبين الأجانب في الفريق.

وكشف المصدر عن أن إدارة النادي إستقرت بشكل نهائي على بيع بواليا بنهاية الموسم الجاري ويتم تسويقه حالياً ، موضحاً أن موقف النيجيري جونيور أجاي غير واضح وكذلك الحال بالنسبة للمالي آليو ديانج فرغم أن النادي الأهلي لا يرغب في رحيل ديانج بعدما بات أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة بيتسو موسيماني، إلا أن الأمور قد تتغيّر ويتم الموافقة على رحيل لاعب الوسط المالي لو جاءه عرضاً كبيراً من أوربا.

وأشار المصدر إلى أن موسيماني إتفق مع إدارة الأهلي على تأجيل حسم ملف الأجانب خاصة الثنائي " ديانج وأجاي" لحين وضوح الرؤية بشأن الموقف النهائي بالنسبة لهما ، مؤكداً أن بقاء معلول وبدر بانون أمر مفروغ منه ومُنتهي لحاجة الفريق لجهودهما الفترة المقبلة.

وشدد المصدر أن السنغالي آليو بادجي الذي إنتها إعارته مؤخراً لنادي أنقرة التركي بات قريباً من نادي أميان الفرنسي.