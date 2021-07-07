شكرا لقرائتكم خبر عن فادى فريد يعوض غياب أحمد على فى البنك الأهلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلى على مشاركة فادى فريد مهاجم الفريق في التشكيل الاساسى لتعويض أحمد على الذى تعرض للاياف بسبب الإنذار الثالث الذى حصل عليه اللاعب في مباراة المصرى البورسعيدى .

ويسعى خالد جلال في أستغلال الحالة المعنوية للاعبى الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاهلى في المباراة القادمة لبطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيرة الاهلى ضمن مباريات المؤجلة من الجولة الـ25 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز حيث تقام يوم 22 من الشهر الجارى والمقرر إقامتها على ستاد السلام .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 25 نقطة عقب الفوز في 5 مباريات و الخساراة 11 و التعادل 10 مباريات .