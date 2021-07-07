الأرجنتين تقصي كولومبيا وتتأهل لنهائي كوبا لملاقاة البرازيل (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

قاد الحارس إيميليانو مارتينيز منتخب بلاده الأرجنتين لنهائي "كوبا أمريكا" بعدما تصدى لـ3 ركلات جزاء ترجيحية أمام كولومبيا.

ونجحت الأرجنتين في إقصاء كولومبيا من نصف نهائي "كوبا أمريكا"، بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة 1-1، والتفوق في ركلات الجزاء الترجيحية 3-2.

وتألق إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين في ركلات الترجيح وتصدى لـ3 ركلات، بينما أطاحت الأرجنتين بواحدة فقط.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الأرجنتيني نظيره البرازيلي في المباراة النهائية في الساعة الـ2 فجر يوم الأحد 11 يوليو بملعب استاد "ماراكانا"، في مواجهة مرتقبة بين ليونيل ميسي ونيمار.

تفاصيل المباراة

وفي الدقيقة 3 من المباراة، قام ليونيل ميسي بمراوغة 3 لاعبين من كولومبيا، وأرسل كرة عرضية، لعبها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس تمر بجوار قائمة كولومبيا.

وعاد ميسي في الدقيقة 7 ليرسل كرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، سددها لاوتارو مباشرة أرضية في شباك كولومبيا.

وكاد المنتخب الكولومبي أن يحرز هدف التعادل عن طريق كوادرادو في الدقيقة 8، لكن حارس الأرجنتين يبعد الكرة وينقذ مرمى منتخب بلاده.

وفي الدقيقة 35 سدد باريوس كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصطدم بمدافع الأرجنتين، ثم القائم وتذهب لركلة كرنية.

وكادت كولومبيا في الدقيقة 36 من إحراز هدف التعادل، لكن العارضة تلك المرة تقف أمام رأسية ياري مينا الرائعة.

وأنقذ حارس كولومبيا أوسبينا منتخب بلاده من هدف أرجنتيني عن طريق ضربة رأس قوية من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 43 بعد عرضية من ليونيل ميسي.

وشهدت الدقائق الـ10 الأولى من شوط المباراة الثاني ضغط من جانب منتخب كولومبيا أملاً في إحراز هدف التعادل.

ونجح لويز دياز في الدقيقة 61 من إدراك هدف التعادل لمنتخب كولومبيا، بعدما انطلق من الجانب الأيسر واستلم كرة طولية بشكل رائع وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة في شباك الأرجنتين.

وفشل دي ماريا في استغلال خطأ دفاعي قاتل من كولومبيا، بعدما استحوذ على الكرة مستغلاً خطأ في التمرير، وراوغ حارس كولومبيا الذي خرج من منطقة جزاءه.

وانطلق دي ماريا ومرر كرة لزميله لاوتارو الذي سدد كرة لكن مدافع كولومبيا ويلمار باريوس ابعد الكرة قبل ان تسكن الشباك، ثم سدد دي ماريا الكرة أعلى عارضة كولومبيا في الدقيقة 73.

وفي الدقيقة 80، فرصة أخرى خطيرة لمنتخب الأرجنتين عن طريق ليونيل ميسي، لكن التسديدة تصطدم بالقائم، وتعود لدي بول يُسددها، لكن مدافع كولومبيا ينقذها ببراعة.