محمد الفلاح - ميسي أمام نيمار.. الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا ضد البرازيل

الأربعاء 7 يوليه 2021

يلتقي منتخب البرازيل نظيره منتخب الأرجنتين، في قمة نارية، بنهائي بطولة كوبا أمريكا 2021.



وكان منتخب البرازيل حجز مقعده في المباراة النهائية من بطولة كوبا أمريكا 2021، بعد الفوز على بيرو بهدف دون رد في نصف النهائي.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب كولومبيا، بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1.

ووصل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا للنسخة الثانية على التوالي، بعدما وصل إلى نهائي النسخة الماضية في 2019.

ومن المُقرر أن تُقام المباراة، في وقت مبكر من صباح الأحد المقبل، وتحديدا في تمام الثالثة فجرا بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت أبوظبي الثانية بتوقيت القاهرة.