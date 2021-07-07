شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقات الدفاعية في مقدمة اهتمامات سيراميكا الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني لنادى سيراميكا بقيادة ضياء السيد، تدعيم المراكز الدفاعية على راس أولوياته في الصفقات المحتملة للنادي بالموسم الجديد بعد الأداء المرتبك لخط الدفاع هذا الموسم وخاصة في الدور الثاني والذي كلف الفريق فقدان العديد من النقاط.

وطالب ضياء السبيد إدارة النادي أن سيراميكا تحتاج لتدعيمات على صعيد خط الدفاع موضحا أن المراكز التي تلعب في الخلف معرضة دوما للإصابات والغيابات بسبب الإيقاف وهو ما يستدعى لاعب وبديله على نفس المستوى في كل مركز من مراكز الدفاع.

ومن المنتظر أن يعقد سيراميكا جلسة مع إدارة الكرة في النادي خلال الأيام المقبلة يستقر فيها الطرفان على الميزانية المرصودة لصفقات الصيف المقبل، والاحتياجات التي يمكن توفيرها في ضوء هذه الميزانية.

وينطلق قرار ضياء السيد بالتدعيمات الجديدة، من إيمان إدارة النادي بالمشروع الذي يعده للسنوات المقبلة، بعدما منح الثقة لبعض اللاعبين الشباب في قطاع الناشئين بالنادي، وقرر تصعيد 6 منهم للفريق الأول، ما يعنى بناء فريق من أبناء النادي، يدر دخلا لسيراميكا، ويوفر في الوقت ذاته الكثير من الأموال التي تنفق على الصفقات.

في سياق متصلن رحب السيد برحيل أي نجم يتلقى عرضا من أندية القمة في الدوري المصري ومنح إدارة سيراميكا الضوء الأخضر للتفاوض مع أي عروض تأتي للاعبي الفريق، في حين أوصى بمزيد من الاهتمام لقطاع الناشئين الذي أفرز عدد من المواهب المميزة، وكلل نجاح العمل عليه، بالوصول لنهائي كأس مصر للشباب التي خسرها الفريق أمام حرس الحدود.

وواصل فريق سيراميكا نزيف النقاط بالدورى، واكتفى بالتعادل الإيجابي أمام أسوان بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين، الجمعة، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، وسجل أحمد ياسر ريان هدف سيراميكا والمباراة الوحيد في الشوط الثاني، ليرفع رصيده من الأهداف إلأى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري وبفارق 3 أهداف عن وصيف الهدافين أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، قبل أن يتعادل محمود شبانة لأسوان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع ليحصد زهرة الجنوب نقطة ثمينة تعزز من فرص بقائه بالدورى هذا الموسم.

بهذه النتيجة، يظل سيراميكا فى المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 12 مواجهة وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبيه 35 هدفاً وتلقت شباكه 35، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلي