عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من الرياضة إلى الفن.. من هو كرم جابر بطل أولمبياد أثينا 2004

الأربعاء 7 يوليه 2021

الخليج 365

مرت الكرة المصرية بفترة مظلمة خلال عام 2004، وكان منتخب مصر قد ودع لتوه كأس أمم أفريقيا من دورها الأول في حدث تاريخي نادر.



لكن القدر أبى أن يستمر حزن المصريين طويلا، فظهر نور الأمل في الساحل الجنوبي الأوروبي خلال أولمبياد أثينا 2004، حيث أحرزت البعثة المصرية عددا من الميداليات الذهبية في الألعاب المختلفة.

وكان المصارع كرم جابر أحد رموز الأمل، حيث فاز بالميدالية الذهبية لأولمبياد أثينا 2004 في رياضة المصارعة الرومانية، بالإضافة إلى فضية لمحمد علي رضا في الملاكمة، و3 برونزيات للملاكمين محمد السيد وأحمد إسماعيل، ونجم التايكوندو تامر بيومي.

كرم جابر.. مشروع البطل الأولمبي

ولد كرم جابر في مدينة الإسكندرية، وذلك في 1 سبتمبر/ أيلول 1979.

وحصل جابر على فضية بطولة العالم في 2003، وذلك قبل عام من الفوز بأول ميدالية ذهبية لمصر في الألعاب الأولمبية منذ عام 1948، والتي كانت في المصارعة الرومانية في أثينا 2004.

حقق كرم جابر رقما قياسيا في نهائي أولمبياد أثينا للمصارعة، حيث أحرز 12 نقطة مقابل نقطة واحدة فقط حققها الجورجي راماز نوزادزي، ولم يكن هذا الرقم القياسي الأول، فقد فاز جابر في نصف النهائي 11-0 على محمت أوزيل.

بعد عودته إلى مصر، بدأ منحنى مسيرة كرم جابر في النزول، وبعد وصوله بصعوبة لأولمبياد بكين 2008 خرج مبكرًا ولم يصل حتى إلى ربع النهائي.

عاد كرم جابر بقوة من جديد، وبالكثير من العمل شارك في أولمبياد لندن 2012 وعاد بالميدالية الفضية بعد أن خسر النهائي بخطأ تحكيمي، وفي فترة إعداده لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 أخفق جابر في اجتياز اختبار المنشطات، ليسدل الستار على مسيرته.

كرم جابر.. بطل أولمبي يحبو في عالم الفن

مع نهاية مسيرة كرم جابر مع المصارعة الرومانية بفشله في المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، اتجه إلى عالم الفن وظهر في 4 أعمال.

كان ظهوره الأول في فيلم "ليلة هنا وسرور" في 2018، ثم شارك في السباق الرمضاني 2019 بمسلسل "لمس أكتاف"، وفي نفس العام شارك في فيلم "حملة فرعون"، وكان ظهوره الأخير في مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي عُرض في رمضان 2021.