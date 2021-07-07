شكرا لقرائتكم خبر عن وادي دجلة يستعيد "جوهرة الهجوم" قبل مواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق وادي دجلة خدمات لاعبه محمد هلال جوهرة الهجوم في الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابة عضلية، وبات اللاعب جاهزا لتدعيم هجوم فريقه أمام الأهلى في المباراة المقرر لها مطلع الشهر المقبل على استاد السلام في الجولة 29 من الدورى هذا الموسم.

وأكد الجهاز الفني لدجلة على جاهزية هلال بعد التعافي من الإصابة تماما، واستعادة الجاهزية الفنية والبدنية للاعب بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب استمرت أكثر من شهرين.

وكشف محمود الرفاعي طبيب فريق وادي دجلة، عن جاهزية محمد هلال نجم الفريق الدجلاوي، للمشاركة مع فريقه في الفترة المقبلة بعد تعافيه من الإصابة، موضحا أن محمد هلال استعاد عافيته من الإصابة التي لحقت به قبل قرابة 3 أشهر وعاودته مرة أخرى في منتصف الشهر الماضي، موضحا أن اللاعب ينتظم في التدريبات الجماعية ويتبقى قرار فني من عبد الباقي جمال لحسم ضم اللاعب لقائمة مباراة الجونة المقبلة.

وعانى هلال من شد في العضلة الخلفية حرمته من المشاركة مع دجلة في مباراة بتروجت بكأس مصر التي أقيمت نهاية الشهر الماضي، وودع فيها الفريق الدجلاوي المسابقة بالهزيمة بهدف دون رد في ربع النهائي.

وفي الوقت الذي اقترب فيه هلال من العودة للتشكيل الأساسي لفريقه في مباراة سموحة، عاودته الإصابة مرة أخرى لتجديد غيابه عن الفريق.