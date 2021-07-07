شكرا لقرائتكم خبر عن العربي بدر يُفضل الجونة على دكة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق العربى بدر لاعب الأهلي المعار لفريق الجونة على تمديد إعارته للفريق الساحلى لموسم جديد، بعدما علم من الجهاز الفني للأهلى عدم الحاجة لخدماته في الموسم الجديد، ليفضل اللاعب المشاركة أساسيا في الجونة على الجلوس أحتياطيا على دكة المارد الأحمر.

وابلغ العربي بدر الجهاز الفني للجونة بقيادة رضا شحاته موافقته على التمديد مع الفريق الساحلى لموسم جديد انتظار لفرصة العودة للفريق الأحمر والمشاركة بشكل مستمر حتى لا يفقد جاهزيته الفنية والبدنية.

كان نادى الجونة تمكن من الحصول على خدمات العربي بدر لاعب وسط النادى الأهلى، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمثل العربي بدر أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها رضا شحاته في تشكيل الجونة في الفترة الأخيرة، ويحظى بثقة زملائه في الفريق، ما جعله يستعيد بريقه، ويقرر البقاء في الجونة أساسيا على العودة للأهلى احتياطيا.

وربط مسئولو النادي الأهلي موقف عربي بدر لاعب وسط الفريق الأحمر والمعار إلى الجونة من العودة إلى القلعة الحمراء بمصير المالي اليو ديانج من الاحتراف الخارجي أو البقاء في الأهلي خلال الموسم المقبل ، لاسيما وأن مركز الوسط الدفاعي يضم أكثر من لاعب في الوقت الحالي وهو ما سيتحدد مع نهاية الموسم الحالي.

ويضم الأهلي 6 لاعبين في مركز الوسط المدافع مثل حمدي فتحي وعمرو السولية واليو ديانج وأكرم توفيق وكريم نيدفيد وأحمد نبيل كوكا، وهو ما يجعل مصير عربي بدر من العودة صعب، ولكن قد يتم مناقشة قرار عودته حال الموافقة على احتراف اليو ديانج، في ظل اهتمام أكثر من نادي أوروبي بالتعاقد معه وتلقيه عدة عروض شفهية من أندية فرنسية وإسبانية وتركية.

ويؤدي عربي بدر مستويات قوية مع الجونة، وتتجه النية داخل الأهلي لاستمراره في الإعارة من أجل اكتساب الخبرات الكافية خارج القلعة الحمراء من جانب، ولصعوبة قيده في قائمة الأهلي بالموسم الجديد وسط هذه التخمة العددية في مركز الوسط المدافع من جانب آخر.