فينجادا: شيكابالا ضمن أفضل 10 مهاريين دربتهم.. وفيجو يتصدر هذه القائمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني البرتغالي السابق للزمالك والحالي لاتحاد الكرة، فينجادا، إن قائد فريق الزمالك الحالي، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، يأتي ضمن أفضل 10 لاعبين مهارين تدربوا تحت قيادته.

وأضاف فينجادا خلال حلوله ضيفًا بفضائية الزمالك:"شيكابالا كان صغيرًا حين دربته، عملت مع لاعبين موهبين في البرتغال ولكن إذا تحدثت عن أفضل 10 لاعبين مهاريين دربتهم سيكون شيكابالا بينهم فهو موهبة طبيعية خالصة".

وتابع المدير الفني البرتغالي السابق للزمالك:"شيكابالا كان يستطيع اللعب في أندية كبيرة وكان يتدرب معي وأدعمه، أتذكر حين لعبنا أمام أسوان طلب مني الذهاب ليبيت مع عائلته والتحق في اليوم التالي مع الفريق ولكن كنت أجلس معه في الفندق لأتحدث معه عن ضرورة احترام القواعد".

وأتم فينجادا تصريحاته بقوله:"بالنسبة لي لويس فيجو أفضل لاعب دربته رغم أني دربته في المنتخب الوطني وقضينا وقتًا طويلًا بالمنتخب الوطني وكان لديه مسيرة مميزة وكان الأفضل في هذه القائمة من اللاعبين الموهبين".