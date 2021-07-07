إنريكي يثني على بيدري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أثنى لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، على ما قدمه بيدري خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2020" قبل أن يودع الفريق المسابقة على يد إيطاليا في نصف النهائي.

وقال إنريكي في تصريحات بعد المباراة: "هل شاهدتم ما قدمه فتى يبلغ من العمر 18 عامًا ويدعى بيدري أمام إيطاليا؟".

وأضاف: "أندريس إنييستا نفسه لم يقدم ما قدمه بيدري في اليورو، ما قدمه بيدري لم أشاهده من لاعب يبلغ من العمر 18 عاما في اليورو أو كأس العالم أو الأولمبياد".

وأنهى إنريكي إشادته بموهبة برشلونة قائلا: "لم أشاهد هذا المستوى أبدا، شيء من الجنون، يجب الاعتناء بهذا الشاب".

وودع المنتخب الإسباني بطولة أمم أوروبا بالخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح 4-2 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة مساء الثلاثاء في إستاد "ويمبلي" بالعاصمة البريطانية لندن.