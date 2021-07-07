دي إستهانة بالجميع والأهلي مش هيسكت.. شوبير يشن هجوم عنيف على اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدوري العام هذا الموسم هو الأسوأ في تاريخ مصر من حيث المواعيد وأجندة المباريات.

وأضاف "شوبير" خلال تقديم برنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت": اتحاد الكرة أعلن منذ أيام موعد نهاية الموسم ولم يعلن بطل دوري 99 ماشي لكن من العيب إنك تقول عليها اعتبرناها دورة تنشيطية لأن فيها عدم احترام للمشاركين وبالمناسبة النادي الأهلي متمسك بحقه في هذا الأمر وسيقوم بالتصعيد للمحكمة الرياضية.

كان مسؤولو اتحاد الكرة قد رفضو اقتراح البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني لاتحاد الكرة، بإقامة دوري الرديف لمواليد 99 و2000 في الموسم المقبل، من أجل تجهيزهم للمنتخب الأولمبي الذي سيخوض تصفيات التأهل لأولمبياد باريس 2024.