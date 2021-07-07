شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المنتخب السعودي للشباب: تنظيم بطولة كأس العرب "يفوق الخيال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد على الحسينان، مدير المنتخب السعودي للشباب، بتنظيم مصر لبطولة كأس العرب للشباب، قائلا: "اللى شوفناه في تنظيم بطولة كأس العرب من الجانب المصري شيء يفوق الخيال".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي: "المنتخب السعودي للشباب تم إعداده منذ ثلاثة أشهر فقط من خلال معسكرات استكشافية على مستوى المملكة".

وتابع مدير المنتخب السعودي للشباب: "نسقنا مع المحمدي مدرب المنتخب على أعلى مستوى لإعداد هذا الفريق للمنافسات القادمة، والمنتخب يضم لاعبين من جميع الأندية السعودية".

وأكمل الحسينان: "هذا المنتخب جاهز لتصفيات ونهائيات أمم اسيا للشباب وكذلك البطولة الخليجية بعد عامين، وكذلك البطولة المدرسية لناشئين تحت 2003، وكذلك بطولة غرب اسيا".

هذا الفريق يدعم مستقبل المنتخب السعودي الأول الذي يتم تكوينه لبطولة كاس العالم 2026، ومشواره ببطولة العرب لم يكن سهلا ومفروشا بالورود وكانت مواجهة تونس أصعب المواجهات التي خضناها، وكذلك منتخب مصر الذى قدم مباراة كبيرة".

توج منتخب شباب السعودية بلقب بطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما التي أقيمت فى مصر، بعد تغلبه على نظيره الجزائري 2-1 في المباراة النهائية للبطولة اليوم باستاد الدفاع الجوى.

تقدم المنتخب السعودي بعد 3 دقائق من بداية المباراة، بتوقيع مصعب الجوير، وأضاع عبدالله هادي فرصة تعزيز التقدم بعد 15 دقيقة بإهدار ركلة جزاء.

وفى الشوط الثاني وفي الدقيقة 53 تعادل عادل بولبينة لمنتخب الجزائر، ليعيد محاربي الصحراء إلى اللقاء من جديد، لكن الأخضر حسم اللقاء في الدقيقة 77 عن طريق لاعبه محمد سليمان بكر، الذي سجل الهدف الثاني ، لتنهتي المباراة بنتيجة 2-1

وتعتبر هذه المرة هي الثانية التي يحقق فيها المنتخب السعودي اللقب في تاريخه، بعد فوزه بالتخصص على الجزائر، التي توج للمرة الأولى على حسابها أيضا عام 1985.