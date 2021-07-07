شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب كوكاكولا: استلمت الفريق فى المركز الأخير وقلت للاعبين هنقلب الجدول وهنصعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تامر مصطفى، المدير الفني لنادى كوكاكولا، أنه تولى تدريب الفريق بعد 6 أسابيع من انطلاق الممتاز ب والفريق في المركز الأخير برصيد 4 نقاط من 6 مباريات.

وقال تامر مصطفى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "بدأت هذا الموسم مع القناة وكنت الأول بعد 3 مباريات برصيد 5 نقاط وتعرضت للإصابة بفيروس كورونا ولم أحضر 3 مباريات ورجعت النتائج لم تكن إيجابية فتم توجيه الشكر لى، ولم يكن عندى شك أننى سوف أصعد بالقناة لأننى أنا اللى بنيت الفريق".

وأضاف تامر مصطفى: "رجعت لكوكاكولا بيتى والفريق كان الأخير برصيد 4 نقطة من 6 أسابيع والإدارة قالت لى إحنا خلاص بننزل فقلت لهم ربنا يسهل ولم أعدهم بأى شيء".

وأوضح مدرب كوكاكولا: "قلت للإدارة هنافس الموسم ده قالوا ياريت، فسلمت الجدول للاعبين وقلت لهم إحنا الأخير بس هييجى اليوم اللى هنقلب الجدول وهنكون الأول والحمد لله حصل وأتأهلنا للممتاز".

وتابع تامر مصطفى: "كنا ندرك أننا نواجه الترسانة أحد الأندية العريقة في ختام منافسات المجموعة الثانية، وخصمت 10000 جنيه من كل لاعب بعد التعادل مع بورتو السويس أحد أندية القمة خارج أرضنا، واللاعبون تحملوا المسئولية وكانوا رجالا خلال مشوار الصعود للممتاز".