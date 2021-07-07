شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نوح: رجعت من الطريق الصحراوى علشان أصعد بالشرقية للدخان وأتمنى البقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء نوح، المدير الفني لنادى الشرقية للدخان الصاعد حديثا للدوري الممتاز، عن كواليس تعاقده مع الفريق بعد إقالته من نادى الترسانة في بداية هذا الموسم.

وقال علاء نوح، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "تمت إقالتى من الترسانة وكان فيه شرط جزائى بقيمة 3 أشهر وأشكر إدارة الترسانة التي وافقت على إنهاء الأمور بيننا بشكل ودي لكى تمنحنى الفرصة مرة أخرى للتدريب بسبب بند عدم تدريب أكثر من فريق في الموسم".

وأضاف علاء نوح: "كنت راجع للإسكندرية فجالى تليفون من أحد أعضاء مجلس إدارة الشرقية فرجعت من الطريق الصحراوى وجلست مع إدارة الشرقية ولم أتكلم في أى فلوس خالص، ولم أفرض أي شروط على إدارة الشرقية للدخان ووافقت على قيادة الفريق دون تفكير".

وتابع: "غياب التوفيق سبب تراجع نتائج الشرقية للدخان مع علاء إبراهيم، واشتغلت على الجانب النفسى الذى كان مهم جدا في بداية مهمتى مع الشرقية للدخان".

وأوضح مدرب الشرقية: "مجلس إدارة الشرقية للدخان صاحب حق أصيل في بقائى كمدير فنى من عدمه، وأتمنى البقاء كمدير فنى في الدورى الممتاز، وسياستى الحفاظ على قوام الفريق الصاعد ودعمه بالصفقات".

وأضاف علاء نوح: "الأندية الجماهيرية تهدر مواردها على عدد كبير من فرق الناشئين، ويجب دمجها في فريقين أو ثلاثة وإخراج منها مواهب تباع للإنفاق على الفريق".