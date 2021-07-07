شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يرفض الحديث عن عروض اللاعبين وأبرزهم " كماتشو " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولي فريق غزل المحلة الحديث عن عروض المقدمة للاعبى الفريق في الوقت الحالي بسبب الاهتمام بمباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز وتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب البطولة هذا الموسم.

وياتى على رأس اللاعبين المقدم لهم عروض محمد فتح الله "كماتشو" مدافع فريق غزل المحلة عقب الأداء الرائع الذى ظهر عليه اللاعب في المباريات السابقة وجاء فريق الزمالك و الاتحاد السكندرى يرغبون في ضم اللاعب وأحد الأندية السعودية والاماراتية.

ومن جانب أخر قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الزمالك مع غزل المحلة، والتى كان مقررا إقامتها غداً بالجولة 28 لمسابقة الدوري الممتاز، لتقام فى التاسعة مساء الثلاثاء 3 أغسطس المقبل باستاد القاهرة.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 32 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباريات و خسر في 9 مباريات.