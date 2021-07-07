تامر أمين بعد إصابة الشناوي بالرباط الصليبي : مبروك يا إكرامي هترجع تقف أساسي

الشارقة - اميمة ياسر - علق الإعلامي تامر أمين، على إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي.

ووجه تامر أمين رسالة إلى شريف إكرامي حارس مرمى نفس الفريق ,قائلًا: في لاعيبة مرزقة زي شريف إكرامي، وكان مرزق لأنه كان حارس النادي الأهلي لمدة 6 سنوات .

واضاف "أمين" خلال تقديمه برنامج "أخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": المدير الفني الجديد لـ نادي بيراميدز اقتنع بأن الأفضل لحراسة مرمى بيراميدز هو أحمد الشناوي وليس شريف إكرامي"، مضيفا:"في مباراة بيراميدز الاخيرة في الدوري أصيب أحمد الشناوي وخرج من المباراة وتبين إصابته بالرباط الصليبي.

وتابع "أمين" ساخرًا: "مليون مبروك يا إكرامي هترجع تقف أساسي تاني ولكن العقل بيقول إن المهدي سليمان هو اللي يقف حارس مرمى، ولكن شريف إكرامي هيرجع يلعب أساسي وسبحان الله كرة القدم مش كلها موهبة ومهارة ولكن هناك جزء كبير اوي توفيق ورزق".