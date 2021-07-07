شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات دون هزيمة.. هل يحقق عبد الباقى جمال المعجزة مع دجلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش فريق وادي دجلة وضعا صعبا يشغل المتابعين للكرة المصرية، بعدما بات الفريق قريبا من الهبوط هذا الموسم محتلا المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة فقط من 27 مباراة خاضها الغزلان حتى الآن في الدورى الممتاز.

ويخوض عبد الباقي جمال تحديا انتحاريا مع دجلة بعد توليه المسئولية خلفا للمدرب التشيلي ماريو سالاس، ورغم أن نتائج الفريق لم تتحسن كثيرا، إلا أن جمال نجا بدجلة من دوامة الهزائمة، حيث لم يتلق أى هزيمة في المباريات الأربعة التي خاصها حتى الآن.

وبدأ جمال مهمته بالتعادل المثير مع المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق، ثم أعقبها بتعادل لا يقل إثارة أمام الجونة، وحقق فوزا كبيرا على اسوان برباعية مقابل هدف وحيد، ثم تعادل مع المقاصة في الجولة الماضية بهدف لكل فريق.

ويبقى التساؤل المثير حول مصير دجلة مع عبد الباقي جمال الذي يتبع أساليب علمية دقيقة في قيادة الغزلان، هل ينجح هذا المدرب الشاب في تحقيق المعجزة مع دجلة ويبقيهم في دورى الأضواء بمجموعة واعدة من اللاعبين الشباب؟!

ونجح فريق وادي دجلة في كسر "نحس" النتائج السيئة التي تلازمه في الدوري منذ قرابة الثلاثة أشهر، عقب الفوز على فريق أسوان برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب زهرة الجنوب.

وكان آخر فوز لدجلة بالدورى في السابع من أبريل الماضي على البنك الأهلي برباعية مقابل هدفين، فشل بعدها دجلة في تحقيق الفوز في 7 مباريات متتالية قبل أن ينجح في تحقيق الفوز اليوم الذي يقربه من البقاء بالدورى هذا الموسم.

ويحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة وما زال لديه لقاء مؤجل مع الاهلى.